Gara-gara Raffi Ahmad jadi Viral, Lokasi Private Party Disidak dan Diproses Polisi, Terancam Sanksi

SURYA.CO.ID - Baru-baru ini, Raffi Ahmad menjadi buah bibir karena menghadiri private party seorang pengusaha.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Raffi Ahmad membagikan fotonya di acara tersebut tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

Padahal di hari yang sama, suami Nagita Slavina itu baru saja disuntik vaksin Covid-19 bersama dengan Presiden Joko Widodo.

Raffi Ahmad ditunjuk Pressiden Jokowi untuk menerima vaksin jadi perwakilan anak muda (Instagram: Raffinagita1717)

Diketahui, Raffi Ahmad menghadiri pesta ulang tahun seorang pengusaha bernama Richard Galael pada Rabu, (13/1/2021) malam.

Tak hanya Raffi Ahmad, terlihat ada juga Nagita Slavina, Gading Marten, Anya Geraldine, hingga politikus Ahok.

Kehadiran mereka menjadi viral karena unggahan di akun instagram milik Anya Geraldine dan Raffi Ahmad.

Aksi itu kemudian disorot publik figur lainnya, Sherina Munaf yang terang-terangan mengkritik aksi Raffi Ahmad.

"Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin bukan berarti keluyuran rame-rame dong.

Anda dipilih jatah awal-awal vaksin karena followers banyak.

Dengan alasan yang sama tolong berikutnya konsisten beri contoh yang baik.

Please you can do better than this.

Your followers are counting on you," tulis Sherina Munaf melalui Twitternya, Kamis (14/1/2021).

Raffi Ahmad saat menghadiri private party yang digelar seorang pengusaha (Instagram @raffinagita1717)

Menanggapi hal itu, Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Supriyanto baru mengetahui pesta tersebut pada Kamis, (14/1/2021), pagi.

Pihak kepolisian langsung sidak ke lokasi tersebut bersama Satpol PP Kecamatan Kebayoran Baru.