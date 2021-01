Lirik dan Chord Lagu Pengingat - Kunto Aji yang Viral di TikTok, Nada Dasar C

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan chord lagu Pengingat yang dinyanyikan oleh Kunto Aji dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Pengingat - Kunto Aji feat Barry Likumahuwa semakin banyak dicari.

C

lepaskanlah beban pikiranmu

D G

dengarkan hatimu

[Interlude]

Am G Am (2x)

G F Am

kita bukanlah buah

Bm

yang terjatuh dekat pohonnya

G F D

cita-cita adalah benih

Em

yang terbawa angin samudera

A

realita membawamu jatuh ke bawah

G Am

tapi ingat-ingatlah, ingat-ingatlah

C Em

bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju

C Bm

tak sesuai dengan apa yang kau mau

Dm C Am G Em

lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu

C F Am G

dunia ini lebih luas dari ruang kelas

[Interlude]

Cm D# Cm C Am G Am C



Am C

ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu

Em C

jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang

G Am

ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu

Em C

jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang

Bm Am

ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu

Em C

jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang

Bm A

ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu

F#m Bm

jangan layu, jangan kau ragu-ragu (ragu-ragu)

D F#m

bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju

Bm Em

tak sesuai dengan apa yang kau mau

D Bm

lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu

D F#m

bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju

Bm C#m Em

tak sesuai dengan apa yang kau mau

D Bm A

lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu

D F#m

bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju

Bm C#m Em

tak sesuai dengan apa yang kau mau

D Bm D

lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu,

Bm A

dengarkan hatimu