Lirik dan Chord Lagu Sa Rindu Ko - Glenn Sebastian Viral di TikTok, Sa Rindu Ko Yang Bikin Sa Begini

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Lagu Sa Rindu Ko dari Glenn Sebastian belakangan viral di TikTok.

Berikut lirik dan Chord Lagu Sa Rindu Ko selengkapnya.

Intro : C G Am G F C F G

C G

Sering ko tanya

Am G

Kenapa sa begini ~ ooohhh

F C

Ko juga punya hati

F G

Pasti ko mengerti ini ~

C G

Jauh ko dimata

Am G

saatnya tenang dihati

F C

Bersandar deng harap

F G

Sa berdoa ~

Reff:

C G

... sa rindu ko yang bikin sa begini

Am G

Bukan sa benci tapi karna sa sedih

F C

Lihatmu deng dorang senyum bahagia

F G

Sa tahan rindu disini deng hati susah ~

C G

Sa harap ko bisa tetap setia

Am G

Jaga hubungan yang tong janji selamanya

F C

Tunggu saat nanti pasti bale sayang

F G

Tunggu saat nanti pasti datang

Sio sayang

Rapp

Am G

Cinta harus kuat dan sabar menunggu

Rindu ini biasa curhat di lagu