Isi Hati Wijin Sesungguhnya Setelah Lihat Video Syur Gisel dengan MYD, Bongkar Reaksi Keluarga

SURYA.CO.ID - Wijaya Saputra alias Wijin akhirnya angkat suara terkait kasus video syur pacarnya, Gisella Anastasia ( Gisel).

Wijin mengakui dirinya melihat video syur Gisel dengan MYD atau Michael Yukinobu de Fretes yang sebelumnya viral di medsos.

Selain mengungkapkan isi hatinya, Wijin turut membongkar reaksi keluarganya termasuk sang mama terkait kasus video syur yang dihadapi Gisel.

Isi hati Wijin yang sesungguhnya setelah lihat video syur Gisel dan MYD

Hal itu diugkapkan langsung oleh Wijin melalui kanal YouTube Boy William yang tayang Sabtu (9/1/2021).

Awalnya, kekasih Gisel itu mengetahui soal video syur pacarnya dari seorang teman.

Wijin pun sempat melihat video syur Gisel dengan MYD meskipun tak memutarnya.

"Kan nggak gue play, pas depannya. Terus gue cuma 'Oohh'," ujar Wijin.

"Terus whats you do?" tanya Boy

Setelah melihat video syur Gisel, Wijin langsung berdoa dan memutuskan untuk tetap mendampingi sang kekasih.