Ucapan Manis Wijin untuk Gisel, Beri Semangat Pacar saat Diperiksa Sebagai Tersangka Video Syur

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Gisella Anastasia hari ini, Jumat (8/1/2021) jalani pemeriksaan kasus video syur, setelah ditetapkan sebagai tersangka Polda Metro Jaya.

Seolah tak ingin kekasihnya merasa sendiri, Wijin memberikan dukungan kepada mantan istri Gading Marten itu.

Ucapan Manis Wijin untuk Gisel, diunggahnya leeat feed di Instagram.

Tak hanya satu kali, Wijin mengunggah beberapa foto bersama Gisel, lengkap dengan keterangan foto manis.

"You look so much better when you smile," tulis Wijin

Di unggahan kedua, Wijin menunjukkan dukungan agar Gisel kuat menjalani masalahnya.

"God is within her, She will not fall," tulis Wijin lagi.

Artis Gisella Anastasia mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (8/1/2021).

Kekasih Wijaya Saputra atau Wijin tersebut akhirnya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus video syur.