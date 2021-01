Dukungan Penuh Wijin pada Gisel saat Diperiksa soal Video Syur, Sebelumnya Reaksi Ibunya Kontras

SURYA.CO.ID - Wijaya Saputra atau Wijin kembali menunjukkan dukungan kepada kekasihnya, Gisel terkait video syur di Polda Metro Jaya, Jumat (8/1/2021).

Dukungan Wijin disampaikan melalui unggahan Instagram Story-nya.

Wijin mengunggah foto bersama Gisel dengan pose sedang saling bertatapan.

Pria yang gemar olahraga basket ini menuliskan kalimat dukungan untuk Gisel.

Curhatan Michael Yukinobu de Fretes soal persahabatan sesuai diperiksa kasus video syur dengan Gisel sebagai tersangka. (Grid/ Daniel Ahmad dan Instagram @gisel_la)

"God is within her, she will not fall," tulis Wijin dalam keterangan tertulis Instagram-nya, Jumat (8/1/2021).

Tak lupa Wijin menyematkan tanda pagar #fullsupport.

Dukungan seperti ini tak hanya sekali dilakukan Wijin untuk sang kekasih yang tengah terjerat kasus video syur bersama MYD alias Michael Yukinobu.

Gisel saat tiba di Polda Metro Jaya (TRIBUNJAKARTA.COM/ANNAS FURQON HAKIM)

Sebelumnya, Wijin juga sempat menuliskan dukungan saat Gisel ditetapkan sebagai tersangka video syur oleh Polda Metro Jaya.

Dalam sebuah unggahan Instagram, Wijin memanggi Gisel dengan sebutan "cantik". Ia juga menyebut kekasihnya baik hati.

Tak lupa Wijin menyematkan ayat Al Kitab di akhir unggahannya.