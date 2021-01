Profil Richard Muljadi yang Borong Tiket Pesawat Karena Takut COVID-19, Dulu Joging Dikawal Polisi

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Richard Muljadi, pria yang borong tiket pesawat untuk liburan ke Pulau Dewata, Bali.

Berdasarkan biodata Richard Muljadi, diketahui bahwa ia merupakan cucu wanita terkaya di Indonesia, Kartini Muljadi.

Di sisi lain, Richard Muljadi juga seorang pengusaha yang terbilang sukses di Indonesia.

Richard Muljadi meraih gelar di bidang ekonomi dan pemasaran dari Monash University, Melbourne, Australia.

Tak main-main, Richard Muljadi juga seorang co-founder perusahaan teknologi Dua Tech Global dan direktur bisnis keluarganya, PT Mulia Graha Abadi.

Dalam akun Instagram pribadinya, @richardmuljadi, Richard Muljadi pernah memasang foto kebersamaannya dengan sang nenek.

"Nothing taste better than your grandma's home cooking," tulis Richard Muljadi dalam unggahannya pada Selasa (21/8/2018) lalu.

Kartini Muljadi (80) tercatat sebagai satu-satunya perempuan yang masuk daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes Indonesia.

Dalam publikasi daftar 40 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes, wanita tiga anak itu tercatat berada pada peringkat 25 dengan penghasilan 840 juta dollar AS, naik dari tahun 2009 sebesar 320 juta dollar AS.