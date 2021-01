Chord dan Lirik Lagu Lungo'o - Safira Inema Kunci C, Lungo'o Yen Pancen Kowe Wes Ra Tresno

Penulis: Alif Nur - Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Lungo'o yang dinyanyikan Safira Inema dan sejumlah pedangdut lainnya.

Lagu Lungo'o - Safira Inema ditulis oleh Yudanosell yang dirilis pada 29 November 2020 dan sempat Trending YouTube.

Intro: F G C Am

F G C

C F

Opo iseh kelingan koe ro aku

C C

Seng tau ngancani susah senangmu

Am

Nanging opo kenyataan

Dm

Koe ngelarani ati iki

G

Kabeh janji manismu ora ono bukti

C F

Aku ra mekso koe dadi jodoku

G C

Seng tak jalok tulus seko atimu

Am

Nek pancen sliramu kui

Dm

Tulus tresno karo aku

G

Ra bakal lungani aku

C

Mergo kurangku

F G

Nggo ngopo aku nggondeli

C Am

Dinggo ngopo aku nggetuni

F

Jodoh lan rejeki

G C

Neng tangane gusti

Reff:

F G C Am

Lungo’O yen pancen kowe ora tresno

F G C

Timbang neng kene jebule mung kepekso

F G C Am

Aku wes lilo, uwes iso nompo

F C

Yen lungamu mergo wong liyo

Musik: F G C Am

F G C

F G C Am

F G C

C F

Aku ra mekso koe dadi jodoku

G C

Seng tak jalok tulus seko atimu

Am

Nek pancen sliramu kui

Dm

Tulus tresno karo aku

G

Ra bakal lungani aku

C

Mergo kurangku

F G

Nggo ngopo aku nggondeli

C Am

Dinggo ngopo aku nggetuni

F

Jodoh lan rejeki

G C

Neng tangane gusti

Reff:

F G C Am

Lungo’O yen pancen kowe ora tresno

F G C

Timbang neng kene jebule mung kepekso

F G C Am

Aku wes lilo, uwes iso nompo

F C

Yen lungamu mergo wong liyo

F G C Am

Lungo’O yen pancen kowe ora tresno

F G C

Timbang neng kene jebule mung kepekso

F G C Am

Aku wes lilo, uwes iso nompo

F C

Yen lungamu mergo wong liyo

F C

Yen lungamu mergo wong liyo

F C

Yen lungamu mergo wong liyo

Fm C

U.. uu uhu..