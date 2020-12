Komentar Gading Marten saat Gisel Minta Maaf ke Anak jadi Sorotan, Tetap Dukung: Sabar Ya Mama

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Terselip komentar Gading Marten di unggahan terbaru Gisella Anastasia ( Gisel) di media sosialnya.

Komentar Gading Marten tersebut sontak mencuri perhatian warganet di tengah hebohnya kasus video syur Gisel.

Gisel usai diperiksa di Polda Metro Jaya selama kurang lebih lima jam. Selasa (17/11/2020). (WartaKota)

Diketahui dalam unggahan Gisel, ia mengungkapkan permintaan maaf dan kerinduannya kepada sang buah hati.

Dilansir dari Instagram @gisel_la, artis jebolan Indonesian Idol tersebut menuliskan pesan haru kepada anaknya, Kamis (31/12/2020).

Berikut curahan hati Gisel selengkapnya

Sepertinya ini kali pertama melewati tahun baru tanpa kamu Gem.

Tp tau disana km lg hepi2, dikelilingi org2 tersayang, ad papading, ad om co dan semuanya,

mama ikut seneng ngebayangin hari2 yg pastinya berisik tp selalu seru krn ada kamu.

I miss u so much loh nak

Nulis ini mama cmn bs ngebayangin ketemu kamu di awal tahun nanti,

berharap mama bisa peluk km yg erattt bgt kyk yg biasa kita lakuin..

mau ngasih tau km secara langsung sekali lagi betapa bersyukurnya Tuhan kasih mama kepercayaan seorang kamu..

Maaf ya mama masih jauhhhhhh sekali dari sempurna sebagai orang tua Gempi.

Tp mama jg percaya Tuhan gak pernah salah menempatkan kita dalam satu keluarga.

Mama percaya ada rencana indah yg Tuhan siapkan buat kita.

Mama percaya cerita hidup kita bisa dipakai Tuhan utuk mendatangkan kebaikan bagi kemulianNya.

Trimakasih ya sdh menjadi kekuatan mama setiap harinya, untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan belajar dari semua kesalahan.