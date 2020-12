Jadwal Tayang dan Sinopsis Film Perempuan Tanah Jahanam yang Diputar Perdana di Layar Kaca

SURYA.CO.ID - Inilah jadwal tayang Film Perempuan Tanah Jahanam yang diputar perdana di layar kaca.

Selain jadwal tayang, simak pula sinopsis Film Perempuan Tanah Jahanam di akhir artikel ini.

Trans7 menghadirkan film-film menarik untuk menemani malam tahun baru Anda.

Salah satunya Film Perempuan Tanah Jahanam yang akan tayang perdana pada hari ini, Kamis (31/12/2020) pukul 22.00 WIB.

Penayangan Film Perempuan Tanah Jahanam di televisi menjadi momen yang paling ditunggu, apalagi setelah film karya Joko Anwar ini masuk nominasi Piala Oscar 2021.

Sebelumnya, Film Perempuan Tanah Jahanam meraih penghargaan Film Terbaik FFI 2020.

Saat itu Film Perempuan Tanah Jahanam bersaing dengan 5 film lainnya, yakni Hiruk Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions), Humba Dreams, Imperfect: Karier, Cinta, & Timbangan serta Mudik dan Susi Susanti: Love All.

Joko Anwar, sutradara Film Perempuan Tanah Jahanam, saat ditemui di acara Galaxy Movie Studio Offline Class di Central Park Mall, Jakarta, Jumat (6/3/2020). (KOMPAS/Kevin Rizky Pratama)

Baca juga: Jadwal Film Liburan Natal 25 Desember di TRANS7, Nanti Kita Cerita Tentang Hari ini Tayang Perdana

Baca juga: Jadwal Film Natal dan Tahun Baru 2021 di SCTV, Sekuel Dilan 1990 Extended Version Tayang Perdana

"Puji syukur malam ini kita masih bisa merayakan karya kita, karya pefilman Indonesia. Malam ini saya mau berterima kasih atas nama keluarga Perempuan Tanah Jahanam," ujar produser Shanty Harmayn dalam acara penghargaan FFI 2020, Sabtu (5/12/2020).

Shanty Harmayn berterima kasih kepada juri FFI yang telah memberikan penghargaan tersebut.

"Kepada para juri, Komite Festival Film Indonesia dan rekan-rekan sejawat pekerja film atas penghargaan yang sangat spesial ini," ujarnya.