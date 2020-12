Chord dan Lirik Lagu Shinzuo Sasageyo - Linked Horizon, Ost Attack on Titan

SURYA.co.id, - Simak Chord dan Lirik Lagu Shinzuo Sasageyo yang dibawakan oleh Linked Horizon, Ost Attack On Titan.

Lagu Shinzuo Sasageyo menjadi salah satu OST paling populer dalam seri animasi Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin.

Memiliki makna perjuangan dan pengorbanan, judul lagu ini juga seringkali muncul sebagai salah satu penggugah semangat untuk pasukan.

Salah satu karakter yang paling sering menggunakan kalimat 'Shinzuo Sasageyo' adalah komandan pasukan pengintai, Erwin Smith.

Hingga saat ini, penggemar anime Attack on Titan akan ikut mengepakan tangan ke dada apabila ada teriakan 'Shinzuo Sasageyo'

Berikut chord dan lirik lagu Shinzuo Sasageyo yang dinyanyikan oleh Linked Horizon.

Chord Shinzuo Sasageyo - Linked Horizon

[Verse]

F#m D

Kore ijou no jigoku wa nai darou to shinjitakatta



Bm A G C#

Saredo jinrui saiaku no hi wa itsumo toutotsu ni



Am F

Tobira o tataku oto wa taezu hidoku busahou de



Dm C Bb Esus4 E

Manukareta saiaku no hi wa akumu no you ni-----

F#m D E A E

Sugishi hi wo aragau mono



F#m D E A

Yatsura wa kuchiku subeki teki da



Am F G C G

Ano hi donna kao de hitomi de



Am F G E

Oretachi o mitsumeteita

[Pre-chorus]

F E

Nani o sutereba akuma o mo shinogeru?

F G C A

(inochi sae tamashii sae)

Dm D Esus4 E

Kesshite oshiku wa koenaaaiii

[Chorus]

F G Csus4 C F G C6 C

Sasageyo! Sasageyo! Shinzou o sasageyo!



F G Csus4 C F G Esus4 E

Subete no gisei wa ima, kono toki no tame ni



Cm Bb Ebsus4 Eb Ab Bb Eb6sus4 Eb

Sasageyo! Sasageyo! Shinzou o sasageyo!



Cm Bb Ebsus4 Eb Ab Bb Cm

Susumu beki mirai o sono te de kirihirake!

[Outro]

Cm Ab Bb



D#m B C#



D#m