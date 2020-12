Inilah 2 Kontestan Indonesian Idol 2021 yang Dapat 5 Standing Ovation, Judika Sampai Jatuh Cinta

SURYA.CO.ID - Inilah dua kontestan Indonesian Idol 2021 yang dapat standing ovation di babak Final Showcase, Senin (28/12/2020).

Dua kontestan Indonesian 2021 itu adalah Jemimah Cita dan Rimar Callista.

Pada babak Final Showcase, Jemimah Cita membawakan lagu Let Me Love You (Until You Learn to Love Yourself)" dari Ne-Yo.

Salah satu Juri Indonesian Idol 2021, Rossa memuji Jemimah yang berhasil menyanyikan lagu tersebut dengan nada yang tepat dari awal hingga akhir.

"Semua (nada) low kamu bisa menyentuh ke hati orang dan aku yakin aku akan lihat kamu terus di sini sampai babak akhir," ujar Rossa.

Sementara Judika mengatakan bahwa Jemimah semakin mencuri hatinya.

"Tapi overall gila aku enggak heran Fadly kemarin jadi fansnya kamu, nambah satu lagi aku jadi fans kamu," kata Judika.

Kendati mendapat pujian dari juri, Jemimah tak luput dari kritikan.

Seperti disampaikan Maia Estianty dan Judika, yaitu soal gestur tubuh agar ke depannya bisa lebih luwes saat menyanyi.

"Tambahan, tadi aku ngeliat kamu nyanyi begitu enak. Cara kamu berdiri, itu saja lebih dikeluarin lagi, koreografinya dipikirin lagi," tutur Maia Estianty.

