Kesedihan Aura Kasih Setelah Gugat Cerai Eryck Amaral, Pura-pura Bahagia dan Ajukan 1 Permintaan

SURYA.co.id - Setelah menggugat cerai Eryck Amaral, kabar terbaru Aura Kasih kini tampak sedih.

Kesedihan Aura Kasih ini terlihat dalam unggahan instagram story nya baru-baru ini.

Dalam unggahan tersebut, Aura Kasih mengungkapkan permintaannya soal anak.

Aura Kasih dan Eryck Amaral (ISTIMEWA)

"Enggak pernah minta apa-apa sama dia, hanya 1 aja.

Tanya kabar anaknya gimana? Kenapa susah.

Berbulan-bulan dijagain, pura-pura bahagia.. pura-pura biasa aja," tulisnya, dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Curhat Aura Kasih karena Mantan Suami Kurang Perhatian ke Anak'

"Bingung sama manusia-manusia yang enggak sayang anak. Anak itu titipan Tuhan. Bismillah. All is well," tambah pelantun lagu Mari Bercinta itu.

Seakan tak cukup, Aura Kasih kembali menyuarakan isi hatinya lewat story yang lain.

"2 minggu sekali mungkin nanya kabar anak. Why it's so hard? Sibuk apa sampai kaya gitu.