Genshin Impact 1.2 Hadir Besok! Ini Update Terbaru: Ada Primogems Gratis, Karakter dan Peta Baru

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, -Simak Update Genshin Impact yang akan datang pada Rabu 23 Desember 2020 mendatang, ada hadiah primogems gratis, karakter baru dan peta yang makin luas lho.

Genshin Impact kembali memberikan update patch besar pada kesempatan kali ini.

Dengan tema The Chalk Prince and the Dragon, update Genshin Impact V1.2 akan dihadirkan oleh Mihoyo besok, Rabu (23/12/2020).

Melansir laman resmi Genshin Impact, Update ini akan berlangsung pada pukul 05.00 - 10.00 WIB.

Untuk update Genshin Impact 1.2, Mihoyo juga memberikan kompensasi bagi para traveller dengan memberikan primogems gratis.

Kompensasi ini sebanyak 60 Primogems setiap jam (saat update patch berlangsung).

Nah, bagi para traveller, Update Genshin Impact 1.2 ini cukup menarik dengan kehadiran peta baru yang sangat dinantikan.

Dilansir dari artikel Tribunnews.com berjudul "Update Genshin Impact V1.2 Hadirkan Peta Baru Dragonspine, Ini Tips dari miHoYo bagi Para Player" Peta terbaru ini bernama Dragonspine yang akan hadir pada tanggal 23 Desember 2020 mendatang.

Diketahui, Dragonspine akan menjadi wilayah yang jauh berbeda daripada Liyue dan Mondstadt.