Chord dan Lirik Lagu Hallelujah - Paramore 'This Tme We're Not Giving Up'

Surya.co.id, - Simak chord dan lirik lagu Hallelujah yang dinyanyikan oleh grup band Paramore berikut ini.

Hallelujah adalah salah satu lagu yang dinyanyikan oleh grup band asal Amerika Serikat yaitu Paramore.

Dirilis pada tahun 2007 silam, Halleujah termasuk dalam album Riot!

Menjadi salah satu grup band ikonik pada awal tahun 2000an, Paramore masih eksis dan berkarya hingga saat ini.

Berikut SURYA.co.id merangkum Chord dan Lirik Lagu Hallelujah yang dinyanyikan oleh Paramore

Chord Hallelujah - Paramore



Musik:

B G#m E



B G#m F#/A#

Somehow everything's gonna fall right into place

B G#m F#/A#

If we only had a way to make it all fall faster every day

B G#m F#/A#

If only time flew like a dove

B G#m F#/A#

Well God, make it fly faster than I'm falling in love

B G#m E

This time we're not giving up