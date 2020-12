Hanya Menang di Lima Daerah Pilkada se-Jatim, PKB Kutip Nasihat Bunga Karno

SURYA.co.id | SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi santai kekalahan di mayoritas daerah Pilkada serentak di Jatim. Dari 19 daerah penyelenggara pilkada, PKB hanya menang di 5 daerah saja.

Lima daerah tersebut antara lain: Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Ngawi. Dari jumlah kemenangan tersebut, hanya tiga kader dari internal PKB.

Yakni, Ahmad Muhdlor-Subandi (calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo), Saifullah Yusuf/Gus Ipul (Calon Wali Kota Pasuruan), dan Rini Syarifah (Calon Bupati Blitar).

"Coba saja Gus Ipul ditanya, kader PKB apa bukan," kata Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi di Surabaya, Selasa (15/12/2020).

"Di Kabupaten Blitar, kader PKB juga menang. Jangan lupa untuk dihitung," tegas Fauzan.

Hikmah yang dapat dipetik, partainya bergerak solid bahkan untuk daerah yang selama ini bukan sebagai basis partai.

"Kami senang mesin PKB bergerak maksimal. Hal yang mustahil dilakukan di Pacitan sejak 2004," lanjutnya.

"Memang sedikit meleset dari target semula. Tapi, tidak masalah. Kader PKB, kader Gus Dur. Gus Dur mengajarkan kami kuat dalam penempaan," terangnya.

Fauzan lantas mengutip nasihat Bung Karno. "Ajaran Bung Karno juga menjadi inspirasi kami," katanya.

"Dalam situasi perjuangan itu, dibutuhkan up and down. Digembleng hampir hancur lebur, bangkit kembali. Digembleng lagi, hancur, bangkit lagi. Begitulah kalau mau jadi partai politik Otot Kawat Balung Wesi," katanya.