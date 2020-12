Drive in The Jungle Adventure Ala Sekolah Cikal Surabaya, Anak Diajak Berinteraksi Sekaligus Belajar

surya.co.id/habibur rohman

Siswa mengikuti proses pembelajaran secara Drive Thru di halaman Sekolah Cikal Surabaya, Senin (14/12/2020). Dengan mengusung konsep Drive in The Jungle Adventure, metode ini diharapkan pihak sekolah dapat mengurangi tingkat kejenuhan siswa terhadap pembelajaran jarak jauh (PJJ).