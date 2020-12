3 Penyebab Google & Youtube Down 14 Desember 2020 Malam serta Penjelasan dari Pihak Terkait

Penyebab YouTube Down atau error, warganet tak bisa putar video malam ini, Senin (14/12/2020).

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Situs Youtube Down dan layanan Google tak bisa diakses saat ini oleh pengguna, berikut tiga penyebabnya, Senin (14/12/2020).

Youtube Down dan tak bisa diakses pada malam ini.

Hal ini diketahui dari laporan di Down Detector yang menunjukkan adanya peningkatan laporan permasalahan sejak pukul 18.30 WIB.

Sebanyak 5600 laporan masuk sejak pukul 18.30 WIB mengenai akses Youtube yang sedang terkendala, Senin (14/12/2020). (Downdetector)

Youtube tak sendiri, Google dan berbagai layanannya juga diketahui tak bisa diakses pada Senin 14 Desember 2020 malam ini.

Mengutip dari artikel Kompas.com berjudul "Youtube Down, Ini 3 Kemungkinan Penyebabnya Menurut Dosen IT", berikut tiga penyebab situs Youtube Down.

1. Akses yang terlalu banyak pada server youtube

Semua kegiatan dilakukan di rumah untuk mencegah pandemi semakin menyebar, termasuk di antaranya bekerja, sekolah, dan kuliah.

Tidak sedikit pihak yang memanfaatkan YouTube untuk live streaming rapat, seminar, kuliah online, membuat video pembelajaran kemudian meng-upload ke YouTube, bahkan sekedar browsing video untuk mengisi waktu luang selama isolasi di rumah.

"Hal tersebut mengakibatkan pengguna layanan video streaming seperti YouTube yang melonjak 51 persen. Mengakibatkan lonjakan traffic yang cukup besar," ujarnya pada Kompas.com, Jumat (15/5/2020).