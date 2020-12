Update Genshin Impact 1.2: Peta Baru Dragonspine yang Penuh Salju, Wilayah Ekstrim Bagi Traveller

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Simak hal-hal terbaru yang akan muncul dalam Update Genshin Impact 1.2 yang akan segera dirilis, peta baru bertema salju akan menambah petualangan Traveller, Minggu (13/12/2020).

Setelah sukses pada update Genshin Impact 1.1, Mihoyo sebagai developer game bergender RPG ini akan kembali merilis update Genshin Impact 1.2.

Dengan tema "The Chalk Prince and The Dragon", Genshin Impact 1.2 akan memperluas peta penjelajahan para Traveller saat ini.

Dilansir dari artikel Tribunnews.com berjudul "Update Genshin Impact V1.2 Hadirkan Peta Baru Dragonspine, Ini Tips dari miHoYo bagi Para Player" Peta terbaru ini bernama Dragonspine yang akan hadir pada tanggal 23 Desember 2020 mendatang.

Diketahui, Dragonspine akan menjadi wilayah yang jauh berbeda daripada Liyue dan Mondstadt.

Mondstadt berkarakteristik rerumputan luas yang membentang sejauh arah mata memandang, dan Liyue yang berkarakteristik pegunungan tinggi masih menjadi habitat ramah bagi para traveller.

Hal ini tentu akan berbanding terbalik dengan Dragonspine yang dikabarkan sebagai area paling berbahaya dan tidak ramah di Teyvat.

Ini karena karakteristik wilayah Dragonspine yang berupa pegunungan beku yang berada di selatan Mondstadt, dan tak banyak orang yang berani menginjakkan kaki disana,

Hadirnya peta baru dengan wilayah yang ekstrim ini tentu membutuhkan penyesuaian bagi para travellers untuk bertahan hidup.