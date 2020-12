FOTO-FOTO Jerry Masterchef Indonesia 7 yang Bertarung di Top 3, Simak Lagi Profil dan Biodatanya

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Inilah foto-foto terbaru Jerry Masterchef Indonesia 7 yang sedang berjuang memperebutkan posisi di Grand Final.

Selain foto-foto terbarunya, simak pula profil dan biodata Jerry Masterchef Indonesia 7.

Dari foto-foto terbaru Jerry yang dilansir dari Instagram pribadinya, pria berusia 24 tahun ini lebih sering mengunggah foto bersama kontestan Masterchef Indonesia lainnya.

Seperti foto-foto bersama Clava, kontestan yang dikerap digosipkan dekat dengannya.

Jerry mengungkap rasa kehilangan sosok Clava yang harus tereliminasi di babak 4 besar.

"The queen of dessert, dan salah satu org yg paling gigih dan ambis di galeri. Terimakasih sudah mengajarkan banyak hal mengenai pastry. See u out there, clav. Sukses selaluuu @clavamci7"

Ada pula foto Jerry saat kedatangan orangtuanya di Galeri Masterchef Indonesia 7 pada 28 November lalu.

"The best gift ever! Didatengin mereka dan bisa masak bareng di galeri "

Discroll hingga ke bagian, Jerry rupanya juga sempat mengunggah foto ketika mendapatkan apron putihnya kembali.