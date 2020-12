Asmara Jerry MasterChef Jadi Sorotan, Pacar Clava atau Becca? Begini Pengakuan Top 3 MCI Season 7

SURYA.CO.ID - Urusan asmara Jerry Masterchef Indonesia Season 7 menjadi sorotan selama gelaran ajang pencarian bakat memasak ini berlangsung.

Jerry kerap dijodohkan dengan Clava dan Becca, dua peserta MasterChef Indonesia yang lebih dulu meninggalkan galeri.

Bahkan, dua pendukung Clava dan Becca kerap berdebat di akun instagram Jerry MasterChef.

Lalu, bagaimana tanggapa Jerry mengenai hal ini?

Dalam sesi tanya jawab 'KEEPING UP WITH THE CHEF; di aplikasi RCTI+, Jerry mengungkap hubungannya dengan Clava.

Dikatakan Jerry, Clava adalah temannya di galeri.

Karena itu, ketika Clava harus tereliminasi di babak 5 besar, Jerry mengaku sedih.

Apalagi, saat itu dia melihat Clava menangis, sehingga dia ikut terbawa sedih dan menangis.

Meski begitu, dia tidak menampik kepergian Clava dari galeri MasterChef Indonesia Season 7 memberikan keuntungan besar buatnya karena dia termasuk saingan terberatnya.

"Dia cukup mengerikan, skill masak bagus. Buat desert-nya enak," katanya.