Lirik dan Chord Lagu Aku Bisa - Latinka, 'Takdirmu Takdirku Memberi Kita Cinta Sempurna'

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Aku Bisa Mati yang dipopulerkan oleh Latinka.

**

G# Fm F# G#

takdirmu takdirku memberi kita cinta sempurna

G# Fm F# D#

hatimu hatiku merasuk dalam kisah yang indah

C# G#

tak pernah terfikirkan

C# Fm D#

aku melangkah jauh tanpamu

C# G#

tak pernah terbayangkan

A#m D#

jika bukan cintamu yang temani aku

* Reff

C# G#

aku bisa mati

Fm D#

bila tak ada kamu bila tak di sisi

C# C

aku bisa mati

Fm D# C# A#m D# G#

takkan ku bertahan tanpa cintamu

*

G# Fm F# G#

takdirmu takdirku memberi kita cinta sempurna

G# Fm F# D#

hatimu hatiku merasuk dalam kisah yang indah

C# G#

tak pernah terfikirkan

C# Fm D#

aku melangkah jauh tanpamu

C# G#

tak pernah terbayangkan

A#m D#

jika bukan cintamu yang temani aku

* Reff

C# G#

aku bisa mati

Fm D#

bila tak ada kamu bila tak di sisi

C# C

aku bisa mati

Fm D# C# A#m D#

takkan ku bertahan tanpa cintamu

C# G# C# G#-A#m-Cm-D#

C# C B A E

*

D A/C#

aku bisa mati

F#m E

bila tak ada kamu, bila tak di sisi

D C#

aku bisa mati

F#m E D Bm E A

takkan ku bertahan tanpa cintamu

* End

E A