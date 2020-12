Chord dan Lirik Lagu Kita Semua Sama - Betrand Peto Kunci Em, Andai Saja yang Dia Rasakan

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Kita Semua Sama - Betrand Peto yang sedang trending di YouTube.

Lagu Kita Semua Sama - Betrand Peto mudah dimainkan dengan kunci dasar Em.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Kita Semua Sama - Betrand Peto selengkapnya.

Intro : Em..C B

Em..C B

Em Am

tak pernah mereka bayangkan..

B Em

terlahir begitu..

Am D

tak sama seperti

G B

orang yang lain oo o ho..

Em Am

mereka selalu merasa..

B Em

telah kecewakan..

Am

dia pun tak

D G B

inginkan seperti itu oo o ho..

C D

ulurkan tangan dan hati..

B Em

rangkul dan tenangkan hati..

C Am B

agar mereka merasa sempurna.. o oo..

Reff :

Em Am

andai saja yang dia rasakan

D G

terjadi pada kalian..

C Am

terlahir dengan yang tak sama

B

mungkin kau tak menerima..

Em Am

mereka manusia biasa

D G

yang inginkan rasa cinta..

C Am

jangan pandang sebelah mata

B

karna kita semua sama..