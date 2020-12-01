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Lirik Lagu Let Me In (20 Cube) - ENHYPEN Lengkap dengan Terjemahan dan Link Download MP3

Berikut lirik lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN beserta terjemahan bahasa Indonesia dan link download MP3

zoom-inlihat foto Lirik Lagu Let Me In (20 Cube) - ENHYPEN Lengkap dengan Terjemahan dan Link Download MP3
Soompi
lirik lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN beserta terjemahan bahasa Indonesia 

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN beserta terjemahan bahasa Indonesia.

Lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN baru saja dirilis oleh pada (30/11/2020) dan kini menjadi sorotan penggemar K-Pop

Berikut langsung saja lirik lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN beserta link download MP3.

Link download MP3 via Spotify - Link

Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN

I’ll be your boyfriend
(I’ll be your boyfriend)
Yeah baby let’s go

Deureogago sipeo neoui kyubeu sogeuro
Yeah yeah yeah yeah
Tumyeonghage bichyeo pureun mulgyeol sairo
Yeah yeah yeah yeah
Oh boseokcheoreom bichi naneun neo neo neo
Geugoseun neoui jageun castleya
Deureogago sipeo neoui segye sogeuro

Ipgimeul bureobwa
Geu wiro geuryeobwa
Nae mameul arabwa
Dallago malharago
Nal geugose heorakaejwo

Urin machi like a moonlight
Hamkkeramyeon have a good time
Nae mami neol like
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah

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Editor: Musahadah
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