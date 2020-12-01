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Lirik Lagu Let Me In (20 Cube) - ENHYPEN Lengkap dengan Terjemahan dan Link Download MP3
Berikut lirik lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN beserta terjemahan bahasa Indonesia dan link download MP3
Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN beserta terjemahan bahasa Indonesia.
Lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN baru saja dirilis oleh pada (30/11/2020) dan kini menjadi sorotan penggemar K-Pop
Berikut langsung saja lirik lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN beserta link download MP3.
Link download MP3 via Spotify - Link
Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN
I’ll be your boyfriend
(I’ll be your boyfriend)
Yeah baby let’s go
Deureogago sipeo neoui kyubeu sogeuro
Yeah yeah yeah yeah
Tumyeonghage bichyeo pureun mulgyeol sairo
Yeah yeah yeah yeah
Oh boseokcheoreom bichi naneun neo neo neo
Geugoseun neoui jageun castleya
Deureogago sipeo neoui segye sogeuro
Ipgimeul bureobwa
Geu wiro geuryeobwa
Nae mameul arabwa
Dallago malharago
Nal geugose heorakaejwo
Urin machi like a moonlight
Hamkkeramyeon have a good time
Nae mami neol like
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
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