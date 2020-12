Lirik Lagu Let Me In (20 Cube) - ENHYPEN Lengkap dengan Terjemahan dan Link Download MP3

lirik lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN beserta terjemahan bahasa Indonesia

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN beserta terjemahan bahasa Indonesia.

Lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN baru saja dirilis oleh pada (30/11/2020) dan kini menjadi sorotan penggemar K-Pop

Berikut langsung saja lirik lagu Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN beserta link download MP3.

Link download MP3 via Spotify - Link

Let Me In ( 20 Cube) - ENHYPEN

I’ll be your boyfriend

(I’ll be your boyfriend)

Yeah baby let’s go

Deureogago sipeo neoui kyubeu sogeuro

Yeah yeah yeah yeah

Tumyeonghage bichyeo pureun mulgyeol sairo

Yeah yeah yeah yeah

Oh boseokcheoreom bichi naneun neo neo neo

Geugoseun neoui jageun castleya

Deureogago sipeo neoui segye sogeuro

Ipgimeul bureobwa

Geu wiro geuryeobwa

Nae mameul arabwa

Dallago malharago

Nal geugose heorakaejwo

Urin machi like a moonlight

Hamkkeramyeon have a good time

Nae mami neol like

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah