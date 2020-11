Lirik dan Chord Lagu Fakboi - Ocan Siagian yang Viral di TikTok, 'I Want to be a Fakboi'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Fakboi - Ocan Siagian yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Semenjak viral di TikTok, chord lagu Fakboi - Ocan Siagian ini memang banyak dicari pendengarnya.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribun Solo dalam artikel 'Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Fakboi - Ocan Siagian: I Want to be a Fakboi'

Capo di fret 2

.

Intro : G Am C..

G Am C..

.

G Am

Aku sudah lelah

C

Diperbudak cinta

G Am

Rasakan perihnya

C

Hingga ku hampir gila..

.

Int. G Am C..

G Am C..

.

G Am

Ku berhak bahagia

C

Seperti yang lainnya

G Am

Inilah saatnya

C G

Ku harus berubah..

.

Reff :

G

I want to be a Fakboi

Am

I want to be a Fakboi

C

I want to be a Fakboi

G

I want to be a Fakboi..

(Fakboi, fakboi, fakboi..)

.

G

I want to be a Fakboi

Am

I want to be a Fakboi

C

I want to be a Fakboi

G

I want to be a Fakboi..

(Fakboi, fakboi, fakboi..)

.

Int. G Am C..

G Am C..

.

G Am

Ku harus percaya

C

Ku yakin pasti bisa

G Am

Taklukkan wanita

C G

Permainkan hatinya..

.

Reff :

G

I want to be a Fakboi

Am

I want to be a Fakboi

C

I want to be a Fakboi

G

I want to be a Fakboi..

(Fakboi, fakboi, fakboi..)

.

G

I want to be a Fakboi

Am

I want to be a Fakboi

C

I want to be a Fakboi

G

I want to be a Fakboi..

(Fakboi, fakboi, fakboi..)

.

Musik : G...

G Am D

.

Reff :

G

I want to be a Fakboi

Am

I want to be a Fakboi

C

I want to be a Fakboi

G

I want to be a Fakboi..

(Fakboi, fakboi, fakboi..)

.

G

I want to be a Fakboi

Am

I want to be a Fakboi

C

I want to be a Fakboi

G

I want to be a Fakboi..

(Fakboi, fakboi, fakboi..)

.

Outro : G Am C..

.

G Am C..

I want to be a Fakboi..

G

I want to be a Fakboi..