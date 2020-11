Lirik dan Chord Lagu Terlena - Kalia Siska feat SKA 86 yang Viral di TikTok, 'Terlena, Ku Terlena'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Terlena - Kalia Siska feat SKA 86 yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Semenjak viral di TikTok, chord lagu Terlena hasil cover Kalia Siska feat SKA 86 ini memang banyak dicari.

Intro: C Em Am G C

Intro: C Em Am G C

C Em F

Masih terngiang di telingaku bisik

C

…cintamu

Em F

Betapa lembut dan mesranya

G C

Aku… terlena

F G C

Terlena… ku terlena