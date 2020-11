Curhat Gading Soal Masa Depan, Mantan Suami Gisel Ungkap Kriteria Calon Pasangan: Bukan Jadi Beban

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id,- Gading Marten ungkap calon pasangannya jikalau nanti ada pasangan yang tepat untuk diajak ke jenjang pernikahan, mantan suami Gisel akui saat ini bahagia dengan Gempi, Sabtu (21/11/2020).

Artis Gading Marten mengungkapkan rencana masa depannya mengenai kemungkinan dia menikah lagi.

Hal ini diungkapkan oleh mantan suami Gisella Anastasia itu dalam video terbaru yang diunggah Boy William melalui akun Youtubenya berjudul "AKHIRNYA GADING NGOBROL SAMA BOY TENTANG.... | #NebengBoy"

Ketika ditanya Boy William mengenai pernikahan, Gading belum bisa memastikan kapan akan menikah lagi

Gading Marten bahkan mengaku selalu bingung dengan jawaban dari pertanyaan kapan akan menikah lagi.

"Would you get married again?" tanya Boy William.

"Kalau itu ditanya gue beneran belum bisa jawab Boy," jawan Gading Marten.

Baca juga: Beda Doa Gading Marten & Wijin untuk Gisel yang Diterpa Masalah saat Ulang Tahun, Bijak & Romantis

Baca juga: Gading Marten Emosi Saat Netizen Singgung Video Syur Mirip Gisel 19 Detik, Hingga Ajak Bertemu: Yuk

Di hadapan Boy William, Gading juga sempat mencurahkan isi hatinya soal rencana hubungannya ke depan.

“Gue enggak tahu, we'll see, ke depan kita enggak tahu,” tutup Gading Marten.

Menyandang Status Duda, Gading Ungkap Kriteria Calon Pasangan