Chord Lagu Life Goes On - BTS Lengkap dengan Lirik dan Video Klip yang Trending 1 Youtube

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Life Goes On yang dipopulerkan oleh boyband BTS, lengkap lirik dan video klip trending 1 Youtube.

Chord lagu Life Goes On sedang ramai diburu warganet setelah video klip lagu tersebut di Youtube Big Hit Labels.

Lagu Life Goes On termasuk dalam album BE ( Deluxe Edition) yang dirilis pada Jumat, 20 November 2020.

Hingga Jumat (20/11/2020), video klip tersebut telah ditonton lebih dari 34 juta kali dan menjadi trending 1 YouTube.

[Intro]

G C Cm

[Verse 1]

G

Eoneu nal sesangi meomchwosseo

G

Amureon yegodo hana eopsi

C

Bomeun gidarimeul mollaseo

Cm

Nunchi eopsi wabeoryeosseo

G

Baljagugi jiwojin geori

G

Yeogi neomeojyeoinneun na

C

Honja gane sigani

Cm

Mianhae maldo eopsi

[Verse 2]

G

Oneuldo biga naeril geot gata

G

Heumppeok jeojeobeoryeonne

Ajikdo meomchujil ana

C

Jeo meokgureumboda ppalli dallyeoga

Cm

Geureom doel jul aranneund?

Na gyeou saraminga bwa

G

Mopsi apeune