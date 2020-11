Nikita Mirzani vs Habib Rizieq, Diledek Lon**, Balasan Nyai Menohok

Artis Nikita Mirzani saat menunggu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2020). Kini Nikita Mirzani vs Habib Rizieq setelah muncul video ucapan imam besar sebut lon**.

SURYa.co.id - Setelah Nikita Mirzani vs Maaher At Thuwailibi, kini si Nyai punya lawan Rizieq Shihab yang meledeknya saat acara maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Sabtu (14/11/2020).

Rizieq Shihab alias Habib Rizieq berulangkali mengucap kata lon** saat berceramah di acara tersebut.

Bahkan ucapan itu terlontar diringi ketawaan. Pendengarnya juga ikut tertawa.

Nikita Mirzani pun tak dikirimi oleh orang-orang dekatnya soal video viral Rizie Shihab berucap lon** di acara maulid Nabi Muhammad SAW.

Namun, bukannya diam. Nikita Mirzani malah memberikan balasan menohok.

Kini, Habib Rizieq harus bersiap melawan Nyai Nikita.

Pasalnya, Nyai Nikita menanggapi ceramah Habib Rizieq Shihab yang viral di media sosial.

Acara ceramah itu disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Petamburan, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, Habib Rizieq membahas tentang adanya seseorang yang diduga menghina habib.

Bahkan, berkali-kali Habib Rizieq menyebut kata lon**.