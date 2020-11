Lirik dan Chord Lagu Put Your Head on My Shoulder - Paul Anka yang Viral di TikTok, Banyak Dicover

Video klip Lagu Put Your Head on My Shoulder - Paul Anka yang Viral di TikTok. Simak Lirik dan chord lagunya di artikel ini

SURYA.co.id - Berikut lirik dan kunci gitar atau chord lagu Put Your Head on My Shoulder - Paul Anka yang viral menjadi lagu TikTok.

Meski lagu lawas keluaran tahun 1959, tapi chord lagu Put Your Head on My Shoulder - Paul Anka banyak dicari, dicover banyak penyanyi dan bahkan viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Viral di TikTok, Ini Lirik dan Chord Lagu Put Your Head on My Shoulder dari Paul Anka'

Em

Put your head on my shoulder

Am D7(b9) G Em

Hold me in your arms, ba..by

Am D7(b9) G Em

Squeeze me, oh, so tight, show me

Am D7(b9) G Em G

That you love me, too

Em

Put your lips next to mine, dear

Am D7(b9) G Em

Won't you kiss me once, ba..by