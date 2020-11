Penulis: Pipit | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Silhouette dari KANA-BOON yang viral di TikTok.

Lagu ini merupakan OST Naruto Shipudden Opening 16. Langsung saja ini chord gitar, lirik dan terjemahan Indonesianya.

Intro: C F G Em Am Em F G

*

C F G Em

Issee no sei, de fumikomu gorain

Am Em F G

Bokura wa, nani mo, nani mo, mada shiranu

C F G Em

Isen koete, furikaeru tomou nai

Am Em F G

Bokura wa, nani mo, nani mo, mada shiranu

F G Em Am

Udatte, udatte, udatte ku

F G

Kirameiku ase ga, koboreru no sa

Reff :

C F G Em G Am

Oboete nai koto mo, takusan attaâ ndarou

C F G

Dare mo, kare mo, shiruetto

C F G Em G Am

Daiji ni shita mono , wasureta furi wo shitanda yo

C F G

Nani mo, nai yo waraeru sa

**

Isse no de, Omoidasu shonen

Bokurawa, nani mo, kamo wo, hoshi gatta

wakatte irutte aa kizuite irutte

tokei no, hari wa, hibi wa, tomaranai

F G Em Am

Ubatte, ubatte, ubatte ku

F G

Nagareru toki to kioku tooku tooku tooku ni natte