Simbol Technology Leadership Diimplementasikan Pelindo 3 lewat Port Virtual Run and Ride

Dirut Pelindo 3 U Saefudin Noer (kedua dari kanan) bersama tiag jajaran direksi saat seremonial kick off launching Port Virtual Run dan Ride 2020, Sabtu (14/11/2020).

SURYA.co.id |SURABAYA - Pelindo 3 menggelar Port Virtual Run and Ride 2020 mulai Sabtu (14/11/2020).

Kegiatan bertema “Kepemimpinan Teknologi” ini memanfaatkan Creative Technology Leadership di tengah pandemi diterapkan sebagai wujud adaptasi terhadap situasi terbaru.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka menyambut hari jadi ke-28 Pelindo 3 tersebut dilakukan secara virtual.

Hal itu sebagai implementasi Technology Leadership dalam rangka mencari solusi membantu pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

"Nah, kenapa virtual run and ride kami pilih. Karena ini bagian dari creative technology leadership untuk memberi solusi agar kita tetap sehat di tengah pandemi," kata U Saefudin Noer, Direktur Utama (Dirut) Pelindo 3.

Menurutnya, untuk sehat tak harus berkerumun, tidak harus melanggar aturan physical distancing.

Di ajang lomba ini, peserta yang ikut bisa lomba lari dan bersepeda menggunakan teknologi dihubungkan dengan panitia Port Virtual Run and Ride 2020.

Ada acara flag off Port Virtual Run and Ride 2020 di halaman kantor Pelindo 3 Regional Jawa Timur, Saefudin juga menegaskan AKHLAK sebagai Core Value BUMN seyogyanya tidak sekadar lips service.

“AKHLAK diperlukan agar Pelindo 3 semakin kuat. AKHLAK sangat vital untuk kemajuan perusahaan, AKHLAK merupakan panduan bagi insan Pelindo 3 untuk dapat bekerja dengan benar demi kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok,” ungkapnya.

Dengan mengedepankan protokol kesehatan ketat, seremonial kick off launching event dilakukan secara virtual di empat chapter (wilayah) yaitu di Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Banjarmasin.