Biodata Anya Geraldine, Viral Usai Video Syur Mirip Dirinya Jadi Trending Topic di Medsos

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Berikut Biodata Anya Geraldine yang sedang viral akibat video syur mirip dirinya jadi trending di media sosial, Senin (9/11/2020).

Setelah artis Gisella Anastasya dan Jessica Iscandar, kini Anya Geraldine diterpa isu video syur mirip dirinya tersebar di media sosial.

Anya Geraldine (Instagram)

Hal ini menjadi pembicaraan hangat di media sosial Twitter hari ini, Senin (9/11/2020).

Mendapati dirinya diterpa isu tak sedap, Anya Geraldine langsung memberikan tanggapan sekaligus konfirmasi menganai video yang beredar.

"Oh ada yang sebar hoax mentang2 lagi ada yang viral. Ada akun yang promo terus kmn2 bilang org yg mirip gue itu gue, bener kepengen di laporin polisi? gak bener deh kelakuan lo" Tulis Anya Geraldine.

Tak hanya itu, Anya juga mewanti-wanti si penyebar Hoax melalui akun media sosial twitternya.

"Be careful buat yang ngerasa udah spread hoax, cm mau bilang hati2 aja"



"Bersyukur aku punya tmn pd baik suka bantu kalau ada masalah, apalagi yang jatohnya fitnah. you're in serious trouble" Tambahanya.

Berikut profil dan biodata Anya Geraldine dilansir dari Kompas dalam artikel 'Profil Anya Geraldine, Selebgram Peternak Lele dan Bebek'

Biodata Anya Geraldine