Lirik dan Chord Lagu Tompo Loro - Nanda Feraro yang Viral di TikTok, 'Kepingin Nutup Moto'

Simak lirik dan kunci gitar atau chord lagu Tompo Loro yang dinyanyikan oleh Nanda Feraro dan viral di TikTok.

Kunci gitar atau chord lagu Tompo Loro - Nanda Feraro banyak diburu setelah viral menjadi lagu TikTok.

Lirik dan Chord Lagu Tompo Loro - Nanda Feraro

Intro : Am G Em Am

ho oo.. ho oo..

Am G Em Am

Am

kepingin nutup moto

Am

kepingin nutup kuping

G

api-api sing ngerti

Dm (Am)

timbang weruh ati loro

Am

karuan sing katon

Am

karuan sing rungu

G

wong hang sun angen-angen

Dm E (Am)

ucul teko pager ati..

Int. Am F Dm G

hooo oo..

Am F Dm G

Reff :

Am

dinggo paran welas

G

kadung sing dampingi

Dm

isun hang ngrumati

Am E

wong liyo hang nduweni..

Am

endi roso

G

hang riko cekeli

Dm

manis riko gowo

G

pahit hang isun..

E (Am)

tom..po..

Musik : Am Em F C

Dm Am G..

Am Em F C

Dm Am G..Am..