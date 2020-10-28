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Lirik dan Chord Lagu Olivia - One Direction yang Viral di TikTok, 'I Live for You I Long for You'
Berikut lirik dan kunci gitar atau chord lagu Olivia yang dinyanyikan oleh grup band One Direction dan viral di TikTok.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan kunci gitar atau chord lagu Olivia yang dinyanyikan oleh grup band One Direction dan viral di TikTok.
Kunci gitar atau chord lagu Olivia - One Direction banyak diburu setelah viral menjadi lagu TikTok.
Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas dalam artikel 'Lirik dan Chord Lagu Olivia, Lagu One Direction yang Viral di TikTok'
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E
Remember the day when we've given up,
A
when you told me I didn't give you enough.
B A
And all of your friends were saying I'll be leaving you,
E A
She's lying in bed with my t-shirt on, just thinking how I went about it wrong,
B A
this isn't the stain of a red wine, I'm bleeding love.
[Pre-Chorus]
B
Please believe me, don't you see the things you mean to me?
A N.C.
Oh, I love you, I love you, I love, I love, I love Olivia.
[Chorus]
C#m B A
I live for you, I long for you, Olivia.
C#m B A
I've been idolizing the light in your eyes, Olivia.
C#m B A
I live for you, I long for you, Olivia.
E Bm7 A Am
Don't let me go, don't let me go.
[Verse 2]
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