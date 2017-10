Tumben? Raisa dengan Kulit Eksotis Pasca Bulan Madu Tampil dengan Makeup Tak Biasanya

SURYA.CO.ID - Beberapa waktu lalu warganet heboh kulit Raisa menggelap karena bulan madunya dalam sebulan.

Kini Raisa telah kembali ke dunia hiburan dan bahkan beberapa waktu lalu hibur para warga Surabaya.

Kerap mengunggah tampilannya dalam makeup 'makeup no makeup' alias riasan natural yang identik dengan warna peach dan merah mudanya.

Baru-baru ini, salah satu perias Raisa mengunggah foto penyanyi yang melambung karena lagu Could It be sedang kenakan fishnet atau topi jaring.

Yang berbeda kali ini yaitu nuansa riasan tersebut.

Perpaduan jadul, klasik, kecoklatan, serta lipstik merah, Raisa tampil tak biasanya.

Biasanya para pencinta dunia kecantikan akan menyebut riasan jenis ini sebagai "Glam Vintage Makeup Look".

Riasan ini identik dengan penampilan berani, menonjolkan kemewahan bak perempuan-perempuan yang hadiri pesta di tahun 80-an.

Beginilah hasil pulasan Ferry Fahrizal sang perias kelas Ibu Kota:

Kesan 'berani' inilah yang jadi perhatian warganet mengingat Raisa kerap tampil natural.

Bahkan beberapa salah mengira di foto tersebut bukanlah istri Hamish Daud.

Komentar Warganet (Instagram Ferry Fahrizal)

harium.theeothoet: Bukan raisa bgt

pinkypie_twilight: Gw pikir ini @thelipstickmafiaaa

haloedea: U look like fahrani with this makeup