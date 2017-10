Pelindo III Bangun Office Tower 23 Lantai Senilai Rp 550 Miliar

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Pelindo III (Persero) melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung perkantoran (tower office) di kawasan Jl Perak Timur, Surabaya, Jumat (13/10/2017).

Gedung perkantoran itu ditargetkan 70 persen untuk disewakan bagi mitra-mitra Pelindo III dan tenant dari lifestyle commercial umum.

"Pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan tingkat pelayanan kepada stakeholders. Kami telah merancang dan membangun fasilitas berkelas untuk dapat digunakan secara maksimal," kata IG N Askhara Danadiputra, CEO Pelindo III.

Dengan harapan pembangunan gedung ini dapat semakin memperlancar kegiatan kepelabuhanan. Office tower ini juga dibangun dalam rangka penataan di lingkungan pelabuhan Tanjung Perak dimana lahan-lahan yang ada akan dipergunakan untuk peningkatan pelayanan barang.

"Sehingga dengan lancarnya proses kegiatan layanan di pelabuhan diharapkan dapat menekan atau menurunkan biaya logistik nasional," tambah Ari.

Pembangunan dan pengelolaan dilakukan oleh anak usahanya PT Pelindo Properti Indonesia (PPI). Gedung baru ini disebut Pelindo Place dengan tema

“Beyond Building to Reach Dream of the Future".

Investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung di lahan 1,1 hektar itu, mencapai Rp 550 miliar.

Berasal dari dana internal Pelindo III, dengan target pembangunan selesai di tahun 2020.

Corporate Secretary PT Pelindo III (Perseo), Faruq Hidayat menambahkan, gedung setinggi 23 lantai dengan ketinggian bangunan mencapai 121 meter itu, memiliki luas area mencapai 60.000 meter persegi.

"Selanjutnya akan kami sewakan ke mitra-mitra Pelindo III, seperti perusahaan shipping, pelayanan birokrasi, dan lifestyles Commercial area, mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen akan dimanfaatkan secara internal oleh Pelindo III," jelas Faruq.

Dirancang dengan konsep hemat energi dan kualitas terbaik sehingga menghadirkan suatu workplace yang representatif dan memiliki fasilitas penunjang bisnis yang lengkap.

“Dengan kekuatan image Pelindo III kami berharap dengan pembangunan Office Center ini akan menjadi icon baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat urban Surabaya khususnya di area Tanjung Perak,” ungkap Faruq.