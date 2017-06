Ada yang Janggal di Foto Hamish Daud dan Dian Sastro ini, Amati Baik-Baik Bagian Tangannya

SURYA.co.id - Penyanyi Raisa dan Hamish Daud sudah bertunangan pada 21 Mei 2017.

Banyaknya fans keduanya membuat hari pertunangan itu disebut sebagai Hari Patah Hati Nasional.

Bahkan tagar #HariPatahHatiNasional sempat menduduki trending topik di Twitter esok harinya.

Dan sejak pertunangan itu, tingkah polah keduanya selalu disorot.

Bahkan saat raisa merayakan ulang tahunnya beberapa waktu lalu, video kejutan dari Hamish pun banyak bertebaran di media sosial.

Lalu, bagaimana jadinya jika Hamish terlihat berduaan dengan perempuan lain?

Itulah yang tampak dalam unggahan terbaru pemeran film Seven Critical belum lama ini.

Hamis mengunggah foto bersama artis Dian Sastro Wardoyo.

Foto hitam putih itu pun diberi caption: "Hari yang produktif dalam bulan puasa with my old friend @therealdisastr @xlprioritas @momoshoot88".

Terang saja, foto itu membuat para netizen heboh.