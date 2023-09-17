Lirik Sholawat

Lirik dan Terjemahan Sholawat Mughrom Versi Ai Khodijah

Lirik dan Terjemahan Sholawat Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom versi penanyi religi Ai Khodijah.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik dan Terjemahan Sholawat Mughrom Versi Ai Khodijah
SURYA.co.id/Istimewa
Ilustrasi lirik dan terjemahan sholawat mughrom 

SURYA.CO.ID - Lirik dan Terjemahan Sholawat Mughrom yang dibawakan oleh Ai Khodjah:

مُغْرَمْ قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits Nain

مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
Masyafit Mitsluh ‘Ain

أَسَرْ فُؤَادِيْ  وِ زَادْ وِدَادِيْ  بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Asar Fuadi Wizad Widadi Badrid Duja Ya Zain

إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ  وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok Wal-Qok Wafroh Binadak

طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ  طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ
Thoha Jud Binadroh Ilayya Thoha Ya ‘Adhimal-Jah

طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ  طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ
Thoha Jud Binadroh Ilayya Thoha Ya ‘Adhimal-Jah

مُغْرَمْ قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah

أَبْيَضْ حُلْوِ الْخَدِّينْ يَا وَاسِعَ الْعَيْنَينْ
Abyadh Hulwil-Khoddin Ya Wasi’al-‘Ainain

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Tags
lirik
sholawat
Mughrom
Qolbi Bihubbika
Terjemahan Sholawat Mughrom
Mughrom lirik arab
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