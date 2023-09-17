Lirik Sholawat
Lirik dan Terjemahan Sholawat Mughrom Versi Ai Khodijah
Lirik dan Terjemahan Sholawat Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom versi penanyi religi Ai Khodijah.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Lirik dan Terjemahan Sholawat Mughrom yang dibawakan oleh Ai Khodjah:
مُغْرَمْ قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits Nain
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
Masyafit Mitsluh ‘Ain
أَسَرْ فُؤَادِيْ وِ زَادْ وِدَادِيْ بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Asar Fuadi Wizad Widadi Badrid Duja Ya Zain
إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok Wal-Qok Wafroh Binadak
طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ
Thoha Jud Binadroh Ilayya Thoha Ya ‘Adhimal-Jah
طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ
Thoha Jud Binadroh Ilayya Thoha Ya ‘Adhimal-Jah
مُغْرَمْ قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
أَبْيَضْ حُلْوِ الْخَدِّينْ يَا وَاسِعَ الْعَيْنَينْ
Abyadh Hulwil-Khoddin Ya Wasi’al-‘Ainain
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