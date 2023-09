Ucapkan Salam Perspisahan, Gelandang Asing Bakal Kembali Perkuat Persebaya Surabaya di Liga 1

SURYA.co.id, - Gelandang Asing Song Ui-Young telah mengucapkan perpisahan ke Timnas Singapura untuk kembali perkuat Persebaya Surabaya di Liga 1.

Seperti diketahui, Song Ui-Young merupakan penggawa Persebaya Surabaya di Liga 1 2023/2024.

Ia dilepas oleh Bajul Ijo untuk memperkuat Timnas Singapura di FIFA MATCHDAY pada awal September lalu.

Bersama Timnas Singapura, Song Ui-Young selalu menjadi andalan di dua pertandingan yang dilakoni oleh negeri Singa.

Dua pertandingan itu adalah melawan Tajikistan pada Jumat (8/9) dan melawan Taiwan pada Selasa (12/9) di Stadion Bishan, Singapura.

Pemain berusia 29 tahun itu selalu dipasang sebagai starter oleh pelatih Takayuki Nishigaya.

Song Ui-Young saat memperkuat Timnas Singapura di FIFA MATCHDAY (Songuiyoung)

Timnas Singapura sendiri mencatatkan kekalahan 2-0 melawan Tajikistan, dan kemenangan 3-1 melawan Taiwan.

Song Ui-Young yang selalu dijadikan andalan berhasil mencetak 1 gol lewat titik putih saat melawan Taiwan.

Gol itu merupakan yang pertama bagi Song Ui-Young setelah terakhir kali mencetak gol untuk Timnas SIngapura pada Kualifikasi Piala Asia 2023 di tahun 2022 silam.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Indosiar Liga 1: Madura United vs Persebaya, Persis vs PSIS Semarang

Baca juga: Josep Gombau Segera Diperkenalkan Persebaya Surabaya? Yahya Alkatiri Ungkap Tugas Pelatih Baru

Setelah lebih dari sepekan bersama skuad Timnas Singapura, Song Ui-Young tentu akan kembali ke klubnya yaitu Persebaya.

Song bahkan telah mengucapkan kata perpisahan untuk kembali ke Indonesia.

It has been pleasure to see SG fans

(Sangat menyenangkan melihat penggemar SG)

Thank you for the big support guys!!

(Terima kasih atas dukungan besarnya kawan!!)

See you soon again!!

(Sampai jumpa lagi!!)