1.936 Keluarga Penerima Manfaat di Kota Kediri Terima Bansos Sembako Susulan

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - 1.936 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Kediri telah menerima penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako susulan untuk tri wulan ketiga. Rinciannya, 628 KPM di Kecamatan Kota, 798 KPM di Kecamatan Mojoroto dan 510 KPM dari Kecamatan Pesantren. Bansos sembako disalurkan melalui PT Pos Indonesia, Selasa (12/9/2023).

Bansos sembako ini merupakan transformasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk pangan.

Sebelumnya, bantuan disalurkan melalui skema e-Warong, namun saat ini diganti dengan penyaluran uang tunai melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia senilai Rp 200.000 setiap bulan.

Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri menjelaskan, pada triwulan ketiga ini PT Pos menyalurkan bantuan untuk bulan Juli hingga September. Sedangkan penyaluran susulan, bansos yang dibagikan adalah nama-nama susulan yang belum sempat dibagikan.

"Memang ada By Name By Address (BNBA) Keluarga Penerima Manfaat yang baru diterima oleh PT Pos dan baru dicairkan,” jelas Paulus.

Berkaitan dengan arahan Kementerian Sosial untuk seluruh pemerintah daerah terkait adanya data KPM yang belum tepat sasaran, Dinas Sosial Kota Kediri akan melakukan tindak lanjut dengan melakukan verifikasi kepada penerima bantuan sosial melibatkan tim reaksi cepat yang ada di lapangan untuk melakukan pengecekan.

“Kita di daerah diberikan peran untuk memverifikasi sebelum diusulkan ke pusat, maka kita akan lebih teliti untuk memverifikasi data calon penerima bantuan sosial yang kita ajukan ke pusat. Sehingga data yang diterima pusat adalah data yang valid dan tepat sasaran,” jelasnya.

Diharapkan bantuan sosial bisa meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan menghadapi kenaikan harga beberapa bahan pokok. “Pemkot Kediri juga ada operasi pasar. Setelah menerima bantuan, para KPM bisa langsung memanfaatkan operasi pasar dengan membeli kebutuhan pokok dengan harga murah," harapnya.

Sementara Wijayanti, salah satu keluarga penerima manfaat warga Kelurahan Burengan sudah mengantre sejak pagi bersama masyarakat penerima lainnya.

Esi menuturkan bantuan akan dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok terutama beras yang saat ini harganya naik. "Bantuan ini akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya membeli kebutuhan pokok yang benar-benar dibutuhkan," ungkapnya. *****