Amalan Rabu Wekasan 13 September 2023: Baca Doa Tolak Bala dan Sholat Hajat

Amalan ibadah Rabu Wekasan umumnya adalah memperbanyak sedekah, membaca Surat Yasin, membaca doa tolak bala dan sholat hajat

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Amalan Rabu Wekasan 13 September 2023: Baca Doa Tolak Bala dan Sholat Hajat
SURYA.co.id/Istimewa
Ilustrasi amalan Rabu Wekasan 

SURYA.CO.ID - Sebelum berakhirnya Bulan Safar 2023, sebagian umat muslim memperbanyak amalan ibadah khususnya pada hari Rabu terakhir Bulan Safar yang dikenal dengan sebutan Rabu Wekasan.

Amalan ibadah yang dikerjakan umumnya adalah memperbanyak sedekah, membaca Surat Yasin, membaca doa tolak bala dan sholat hajat agar selamat dari segala bentuk musibah.

Sejumlah amalan tersebut dapat dikerjakan pada malam Rabu Wekasan atau pada pagi hari Rabu Wekasan.

Menurut Kalender Hijriyah 1445 H, Rabu Wekasan 2023 jatuh pada tanggal 13 September.

Berikut amalan rabu wekasan 2023 yaitu tuntunan doa tolak bala dan sholat hajat selengkapnya.

Doa Tolak Bala Rabu Wekasan

Berikut do'a di bulan Safar dari Habib Abu Bakar Al-‘Adni yang dikutip dari karyanya yaitu kitab Mandzumah Syarhil Atsar fîi Ma Warada ‘an Syahris Shafar:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ، وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ،  وَأَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ وَجَلَالِ وَجْهِكَ وَكَمَالِ جَلَالِ قُدْسِكَ أَنْ تُجِيْرَنِيْ وَوَالِدَيَّ وَأَوْلَادِيْ وَأَهْلِيْ وَأَحْبَابِيْ وَمَا تُحِيْطُهُ شَفَقَةُ قَلْبِيْ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ السَّنَةِ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فِيْهَا، وَاصْرِفْ عَنِّيْ شَرَّ شَهْرِ صَفَرَ، يَا كَرِيْمَ النَّظَرِ، وَاخْتِمْ لِيْ فِيْ هٰذَا الشَّهْرِ وَالدَّهْرِ بِالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَأَوْلَادِيْ وَلِأَهْلِيْ وَمَا تَحُوْطُهُ شَفَقَةُ قَلْبِيْ وَجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ. وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذَا الشَّهْرِ، وَمِنْ كُلِّ شِدَّةٍ وَبَلَاءٍ وبَلِيَّةٍ قَدَّرْتَهَا فِيْهِ يَا دَهْرَ، يَا مَالِكَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، يَا عَالِمًا بِمَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ، وَمَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ: (كُنْ فَيَكُوْنُ) يَا أَزَلِيُّ يَا أَبَدِيُّ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَاذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ أَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ

اَللّٰهُمَّ احْرِسْ بِعَيْنِكَ أَنْفُسَنَا وَأَهْلَنَا وَأَمْوَالَنَا وَوَالِدِيْنَا وَدِيْنَنَا وَدُنْيَانَا الَّتِيْ ابْتَلَيْتَنَا بِصُحْبَتِهَا، بِبَرَكَةِ الْأَبْرَارِ وَالْأخْيَارِ، وَبِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ، يَاكَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ يَا شَدِيْدَ الْقُوَى، وَيَا شَدِيْدَ الْمِحَنِ، يَا عَزِيْزُ ذَلَّتْ لِعِزَّتِكَ جَمِيْعُ خَلْقِكَ، اِكْفِنِيْ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِكَ، يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُتَفَضِّلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُتَكَرِّمُ، يَا مَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اِرْحَمْنَا اللّٰهُمَّ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِيْنَ

Sholat Hajat Tolak Bala Rabu Wekasan

Selain berdoa, umat muslim juga dapat mengerjakan amalan ibadah Sholat Hajat tolak bala untuk mendapatkan perlindungan Allah SWT dari musibah.

Tata cara Shalat Hajat tolak bala yang diajarkan almarhum KH Maimoen Zubair, pada salah satu ceramahnya.

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