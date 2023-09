134 Starter Ramaikan Gelaran HDC 2023 Seri Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Rangkaian kegiatan HDC 2023 Seri Surabaya berjalan dengan lancar menemani pembalap dan juga penonton yang secara langsung hadir Sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya selama 2 hari (09 – 10 September 2023).

Tercatat sebanyak 134 starter yang ikut serta dalam ajang balap paling bergengsi di Tanah Air, Honda Dream Cup (HDC) yang digelar oleh PT. Astra Honda Motor dan PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim & NTT.

Bertajuk Satu Hati Raih Impian, ajang yang mewadahi talenta pebalap muda sekaligus ruang aktualisasi pegiat balap di Tanah Air kini hadir semakin seru dan kompetitif dengan pilihan kelas terlengkap yang siap menyapa empat kota besar di Indonesia.

Pada tahun ini, HDC akan melombakan 9 kelas utama, yakni Sonic/GTR 150 Expert/novice (HDC 1), Sonic/GTR150 Rookie U-16 (HDC 2), Sonic/GTR150 Beginner U-12 (HDC 3), CBR Pemula (HDC 4), Supermoto tune-up 180cc terbuka (HDC 6), Matic Standar s/d 130cc Wanita (HDC 7), Matic tune up s/d 130cc terbuka (HDC 9).

Semakin menarik, ada juga kelas baru seperti Supermoto 150 standar pemula (HDC 5) dan juga Matic Standar s/d 130cc Pemula (HDC 8) untuk semakin memfasilitasi bakal-bakat pebalap di Indonesia yang beragam.

HDC Seri Surabaya hadir dengan beragam rangkaian acara menarik bagi para pengunjung yang datang dengan berbagai aktifitas seru dengan beragam penawaran produk menarik.

Sales Exhibition

HDC 2023 seri Surabaya menampilkan jajaran model sepeda motor Honda yang mencerminkan beragam gaya hidup bersepeda motor dengan penawaran yang menarik saat kegiatan berlangsung. Pilihan produk berteknologi tinggi dipamerkan. Ada total 9 model seperti New Honda Genio, New Honda Scoopy, New Honda ADV160, Honda PCX160.

Honda CBR250RR yang siap menemani para pecinta kebebasan dalam berkendara. Mengusung konsep Total Control untuk memenuhi mimpi para pencinta sepeda motor sport berperforma tinggi dan Honda CBR150R, Honda CRF150L serta CB150X.

Riding Experience

Sebanyak total peserta testride pengunjung telah merasakan pengalaman berkendara yang menyenangkan dalam sesi riding experience langsung menggunakan CB150X, Honda ADV160, Honda PCX160, Honda Scoopy dan Honda CBR250RR.

Gathering Komunitas

Sebanyak 100 pecinta Honda yang tergabung dalam komunitas CB150X Adventure Indonesia Surabaya, CB150X Adventure Indonesia Malang, CRF150L Surabaya, CRF150L Owner Sidoarjo, Honda ADV Indonesia Surabaya, Surabaya BeAT Club, CRF150L Owner Gresik, CB150X Adventure Indonesia Sidoarjo hadir ikut memeriahkan gelaran HDC 2023 seri Surabaya. Dimulai dengan city riding dengan start dari MPM Simpang Dukuh menuju lokasi diadakannya kegiatan HDC 2023 di Sirkuit Gelora Bung Tomo.

“Terima kasih atas kepercayaan pengunjung HDC 2023 seri Surabaya. Kami akan terus melanjutkan komitmen untuk terus mendampingi masyarakat meraih mimpi salah satunya di dunia balap. Harapannya gelaran HDC ini dapat memberikan ruang lebih luas kepada para pebalap Tanah Air dalam mengasah kompetensi yang mereka miliki sehingga muncul pmbalap – pembalap muda daerah yang bertalenta khususnya di Jawa Timur.”kata Suhari selaku marketing Communication & Development Divison Head MPM Honda Jatim. (*)