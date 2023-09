Mantan Gubernur Jabar Healing ke Banyuwangi, Ridwan Kamil: Negeri Indah Ramah di Ujung Pulau Jawa

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Keindahan Tanah Osing Banyuwangi begitu melekat di benak Ridwan Kamil. Karena itu, setelah purna jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat pada 5 September 2023 lalu, Ridwan Kamil kembali berlibur ke Kabupaten Banyuwangi.

Momen liburan tersebut ia bagikan melalui unggahan video reels Instagram di akun pribadinya @ridwankamil, Minggu (10/9/2023). Ini merupakan kedua kalinya Kang Emil, sapaan akrabnya, memilih berlibur di Banyuwangi.

Kali ini Kang Emil mengeksplorasi beberapa destinasi wisata di Banyuwangi bersama sang putri, Camilia Zahra. Usai masa jabatannya sebagai gubernur, Kang Emil memang ingin menghabiskan waktu untuk "me time" dengan melakukan traveling.

Lewat video yang dibagikan, Emil datang Banyuwangi dengan menaiki kereta api. Selanjutnya, Emil berkeliling Banyuwangi berboncengan dengan Zahra menaiki sepeda motor. Mereka berwisata selayaknya para backpacker.

Dalam unggahannya, Emil membagikan moment-moment saat berada di beberapa destinasi wisata. "Banyuwangi, negeri yang indah dan ramah di ujung Pulau Jawa," tulis Emil, menyertai unggahannya itu.

Moment pertama yang dibagikan, yakni saat Emil dan sang putri mengunjungi De Djawatan di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring. Di hutan yang dikenal mirip hutan di film The Lord of the Rings tersebut, mereka menikmati suasana hutan wisata asri yang dipenuhi pohon trembesi.

Banyak selebritas Indonesia berkunjung ke hutan mini tersebut, termasuk untuk membuat klip video. Tampak menikmati suasana, Emil bahkan berleha-leha dengan rebahan di atas rerumputan.

Selanjutnya, Emil dan sang putri berwisata ke Air Terjun Jagir di Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah. Selain berpose dan menikmati keindahan alam, Emil juga menyempatkan diri untuk mandi di embung dekat air terjun.

Ia juga terlihat menyambangi Desa Kemiren, dan terlihat bercengkerama dengan warga setempat. Keseruan terlihat dari berbagai footage pada video yang ia bagikan.

Terakhir, Emil dan Zahra mengunjungi Pantai Marina Boom di Kecamatan Banyuwangi. Di sana, ia sempat bersapa dengan ibu-ibu pengunjung pantai, sembari menikmati senja.

Zahra terlihat mendatangi jembatan wisata yang ikonik di pantai tersebut. Kemudian, mereka bersantai dengan mencicipi aneka jajanan di pusat kuliner dengan pemandangan menghadap ke arah tacth. "Terima kasih Banyuwangi atas kenangannya," kata Emil.

Kedatangan Emil ke Banyuwangi bukan kali pertama. Ia juga pernah berlibur di Banyuwangi pada akhir 2019. Saat itu di masih menjabat sebagai Gubernur Jabar.

Emil berlibur sekaligus kunjungan kedinasan di Banyuwangi menyempatkan menikmati atraksi wisata kuliner daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut. Emil berkunjung ke Kawah Ijen, ke Desa Kemiren, bertemu dengan masyarakat suku Osing. Ia juga berbelanja dan menikmati Arabian Street Food (Arasfo), di Kampung Arab, Banyuwangi. *****