Jadwal Liga 2 Hari Ini: Gresik United vs Persekat Tegal, Persela vs Persijap LIVE INDOSIAR

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga 2 hari ini, Gresik United vs Persekat Tegal, Persela vs Persijap Jepara LIVE INDOSIAR.

Laga pekan pertama Liga 2 2023/2024 akan dimulai pada hari ini, Minggu (10/9).

Sebanyak tujuh pertandingan akan tersaji di hari pertama.

Adapun jadwal, live TV dan live streaming Liga 2 dapat disimak pada akhir artikel SURYA.co.id berikut ini.

Lima pertandingan bakal tersaji di jam 15.00 WIB.

Pertandingan itu antara lain adalah Kalteng Putra vs Persipura Jayapura, Sriwijaya FC vs SADA SUMUT FC, Semen Padang vs PSDS Deli Serdang, PSKC Cimahi vs Malut United dan Gresik United vs Persekat Tegal.

Gresik United sebagai satu dari tiga perwakilan Jawa Timur di Liga 2 punya ambisi besar untuk lolos ke Liga 1.

Sejumlah pemain yang sudah malang melintang di Liga 1 seperti Samsul Arif, Birrul Walidain, hingga pemain asing Renshi Yamaguchi sudah dipersiapkan sebagai amunisi.

Pelatih Gresik United Rudy Eka Priyambada press conference jelang pertandingan di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (9/9/2023). (Surabaya.Tribunnews.com/Willy Abraham)

Tak ketinggalan, striker anyar Victor Bertomeu juga akan diandalkan untuk bisa menjadi predator di lini depan Laskar Joko Samudro.

Di pertandingan perdana, Gresik United akan menantang Persekat Tegal di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik.

"Gesik punya nama besar kita mengembalikan ke tahta liga 1. Kita manfaatkan sebagai tuan rumah, bermain maksimal dulang 3 poin," tegas pelatih GU Rudy Eka Priyambada.

Rudy mengaku telah menyiapkan tim sebaik mungkin agar tampil maksimal. Mantan pelatih tim nasional ini telah mengantongi catatan saat preseason kemarin, dia lebih tahu detail kemampuan para pemainnya.

"Besok kami mempersiapkan pemain-pemain mental baja giras ngosek," katanya.

Pertandingan GU vs Persekat Tegal ini akan disiarkan secara langsung LIVE VIDIO.com pada jam 15.00 WIB sore ini.