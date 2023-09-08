Lirik Sholawat
Lirik Al Hijrotu - Ai Khodijah Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan
berikut Lirik Al Hijrotu selengkapnya tulisan Arab, latin dan terjemahan Indonesia.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Lagu Al Hijrotu kembali viral di TikTok dan sejumlah media sosial lainnya. Menurut bahasa, Al Hijrotu artinya Hijrah.
Secara keseluruhan, makna yang terkandung di dalam lagu Al Hijrotu Rihlatu Hadina adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Di Indonesia, lagu Al Hijrotu dipopulerkan oleh sejumlah penyanyi religi seperti Ai Khodijah, Nissa Sabyan hingga Majelis Sholawat Az Zahir dan Habib Syech.
Langsung saja, berikut Lirik Al Hijrotu selengkapnya tulisan Arab, latin dan terjemahan Indonesia.
Lirik Al Hijrotu Ai Khodijah
اَلْهِجْرَةُ رِحْلَةُ هَادِينَا - حَمَلَ الْإِسْلَامَ لَنَا دِينًا
Alhijrotu rihlatu Hâdînâ - Hamalal islâma lanâ dînâ
فَسَلاَمُ اللهِ عَلَى الْهَادِيْ - وَالْكَوْنُ يُرَدِّدُ آمِيْنَا
Fasalâmullâhi ‘alâl Hâdî - Wal kaunu yuroddidu ãmînâ
رَحَلَ الصِّدِّيْقُ عَنِ الدَّارِ - فِيْ صُحْبَةِ خً يْرُ اْلأَبْرَارِ
Rohalash-shiddîqu ‘anid-dâri - Fî shuhbati khoiril abrôri
صَلَوَاتُ الله تُبَارِکُه - مَلَأَ الدُّنْيًا بِالْأَنْوَارِ
Sholawâtullâhi tubârikuhu - Mala-ad-dunyâ bil anwâri
اَلْهِجْرَةُ رِحْلَةُ هَادِينَا - حَمَلَ الْإِسْلَامَ لَنَا دِينًا
Alhijrotu rihlatu Hâdînâ - Hamalal islâma lanâ dînâ
فَسَلاَمُ اللهِ عَلَى الْهَادِيْ - وَالْكَوْنُ يُرَدِّدُ آمِيْنَا
Fasalâmullâhi ‘alâl Hâdî - Wal kaunu yuroddidu ãmînâ
اللهُ تَكَفَّلَ يَحْمِيْهِ - وَ عَلِيٌ أَصْبَحَ يَقدِيهِ
Allâhu takaffala yahmîhi - Wa ‘Aliyyun ashbaha yafdîhi
وَبِسِرِالْقَوْمِ الْأَشْرَارِ - بِنْتُ الصِّدِّيْقٍ تُوَافِيْهِ
Wa bisirrilqoumil asyrôri - Bintusshiddîqi tuwâfîhi
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