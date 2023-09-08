Lirik Sholawat

Lirik Al Hijrotu - Ai Khodijah Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan

berikut Lirik Al Hijrotu selengkapnya tulisan Arab, latin dan terjemahan Indonesia.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Al Hijrotu - Ai Khodijah Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan
Canva
Kubah Hijau Masjid Nabawi, Madina. Ilustrasi Lirik Al Hijrotu Ai Khodijah 

SURYA.CO.ID - Lagu Al Hijrotu kembali viral di TikTok dan sejumlah media sosial lainnya. Menurut bahasa, Al Hijrotu artinya Hijrah.

Secara keseluruhan, makna yang terkandung di dalam lagu Al Hijrotu Rihlatu Hadina adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Di Indonesia, lagu Al Hijrotu dipopulerkan oleh sejumlah penyanyi religi seperti Ai Khodijah, Nissa Sabyan hingga Majelis Sholawat Az Zahir dan Habib Syech.

Langsung saja, berikut Lirik Al Hijrotu selengkapnya tulisan Arab, latin dan terjemahan Indonesia.

Lirik Al Hijrotu Ai Khodijah

اَلْهِجْرَةُ رِحْلَةُ هَادِينَا - حَمَلَ الْإِسْلَامَ لَنَا دِينًا
Alhijrotu rihlatu Hâdînâ - Hamalal islâma lanâ dînâ

فَسَلاَمُ اللهِ عَلَى الْهَادِيْ - وَالْكَوْنُ يُرَدِّدُ آمِيْنَا
Fasalâmullâhi ‘alâl Hâdî - Wal kaunu yuroddidu ãmînâ

رَحَلَ الصِّدِّيْقُ عَنِ الدَّارِ - فِيْ صُحْبَةِ خً يْرُ اْلأَبْرَارِ
Rohalash-shiddîqu ‘anid-dâri - Fî shuhbati khoiril abrôri

صَلَوَاتُ الله تُبَارِکُه - مَلَأَ الدُّنْيًا بِالْأَنْوَارِ
Sholawâtullâhi tubârikuhu - Mala-ad-dunyâ bil anwâri


اَلْهِجْرَةُ رِحْلَةُ هَادِينَا - حَمَلَ الْإِسْلَامَ لَنَا دِينًا
Alhijrotu rihlatu Hâdînâ - Hamalal islâma lanâ dînâ

فَسَلاَمُ اللهِ عَلَى الْهَادِيْ - وَالْكَوْنُ يُرَدِّدُ آمِيْنَا
Fasalâmullâhi ‘alâl Hâdî - Wal kaunu yuroddidu ãmînâ

 

اللهُ تَكَفَّلَ يَحْمِيْهِ - وَ عَلِيٌ أَصْبَحَ يَقدِيهِ
Allâhu takaffala yahmîhi - Wa ‘Aliyyun ashbaha yafdîhi

وَبِسِرِالْقَوْمِ الْأَشْرَارِ - بِنْتُ الصِّدِّيْقٍ تُوَافِيْهِ
Wa bisirrilqoumil asyrôri - Bintusshiddîqi tuwâfîhi

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Tags
sholawat
al hijrotu
Rihlatu Hadina
SURYA.co.id
Lirik Al Hijrotu Ai Khodijah
viral di TikTok
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