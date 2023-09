Harga Hyundai Creta Baru September 2023 Mulai Rp 200 Jutaan OTR Jakarta, Simak Spesifikasinya

SURYA.CO.ID - Tertarik untuk membeli Hyundai Creta? Berikut informasi mengenai harganya per September 2023.

Hyundai Creta menjadi salah satu andalan Hyundai di kelas Sport Utillity Vehicle (SUV) Compact.

Mobi Hyundai Creta pun turut meramaikan pasar otomotif Indonesia.

Sebelum memutuskan untuk membeli mobil bergaya maskulin ini, ada baiknya untuk mengetahui harga Hyundai Creta baru per September 2023.

Untuk tipe terendah, yakni Hyundari Creta tipe Active, dijual kurang dari Rp 300 juta.

Tepatnya dibandrol dengan harga Rp 291,3 juta on the road (OTR) Jakarta.

Sementara itu, tipe tertinggi jatuh pada Hyundai Creta Prime IVT yang bisa dibawa pulang dengan harga Rp 408,3 juta OTR Jakarta.

Bicara soal spesifikasinya, dilansir Surya.co.id dari GridOto.com, pesaing Honda HR-V dan Toyota Yaris Cross ini mengusung mesin bensin Smartstream berkapasitas 1.500 cc yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 115 dk dan torsi 144 Nm.

Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke penggerak roda depan melalui dua pilihan transmisi, yakni manual enam percepatan dan otomatis Intelligent Variable Transmission (IVT).

Adapun Hyundai Creta dilengkapi fitur head unit 8 hingga 10,25 inci tergantung variannya.

Lalu rem ABS, Cruise Control, Bluelink yang tersedia di tipe Trend sampai Prime, Wireless Charger, hingga Panoramic Sunroof.

Untuk fitur keselamatannya, Hyundai Creta telah dibekali teknologi Advance Driving Assist System (ADAS) yang diberi nama Hyundai Smartsense pada varian tertingginya.

Fitur Smartsense ini meliputi Surround View Monitor, Blind-spot View Monitor (BVM), Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoindace Assist (RCCA), Safe Exit Assist (SEA), Lane Keeping Assist (LKA), dan Lane Following Assist (LFA).

Rival Honda HR-V dan Toyota Yaris Cross ini punya lima opsi warna one tone mulai dari Midnight Black Pearl, Dragon Red Pearl, Creamy White Pearl, dan Magnetic Silver Metallic.

Selain itu, Compact SUV ini juga memiliki skema warna two tone dengan tiga pilihan kelir, yakni Creamy White Pearl with Black Roof, Dragon Red Pearl with Black Roof, dan Magnetic Silver Metallic with Black Roof.

Berikut daftar harga OTR Jakarta Hyundai Creta periode September 2023 dihimpun dari pricelist di situs resmi hyundai.com:

Tipe Active MT harga Rp 291,3 juta

Tipe Trend MT harga Rp 313 juta

Tipe Trend IVT harga Rp 333,5 juta

Tipe Style IVT harga Rp 376 juta

Tipe Prime IVT harga Rp 408,3 juta

Tipe Dynamic Black Edition harga Rp 350 juta

