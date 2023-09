PERSIAPAN Putri Ariani Jelang Live Show America's Got Talent 2023 Besok Malam, Banjir Dukungan

SURYA.CO.ID - Putri Ariani mulai mempersiapkan diri jelang tampil di babak live show American's Got Talent (AGT) 2023, Selasa (5/9/2023) pukul 6 sore waktu setempat, atau Rabu (6/9/2023) pukul 07.00 WIB.

Salah satu persiapan Putri Ariani, adalah meminta dukungan kepada penonton khususnya di Indonesia, agar memberikan vote secara online.

"Hai, saya Putri Ariani, akan tampil di America's Got Talent. Jangan lupa ikutan vote Putri ya," ujarnya lewat akun instagram.

Unggahan Putri Ariani itu kemudian mendapat banyak komentar dari pendukungnya.

"Tenang saja putri, mengenai vote tidak usah terlalu dikhawatirkan, aku yakin pasti banyak sekali yang vote untuk Putri, yang terpenting adalah berikan penampilanmu yang terbaik dan semaksimal mungkin, aku selalu mendukungmu apapun hasilnya nanti," tulis moch_toriq24

"always give you do'a to success... Allah bless you. Good Luck. May Allah give you health, so you can continue to share many goodness and to motivated more people in the World," tulis agungssb

"Semangat Putri… Me and all Indonesia friends in LA will be watching you in AGT live show tomorrow at Pasadena and will be vote for you….best luck for you Putrii," tulis sommenglinda

"Let’s gooooo everyone!!! Let’s watch AGT tomorrow, support and vote for PUTRI ARIANI…!!! Love from America," tulis jessmancusso

Sementara dipantau SURYA.CO.ID, rupanya vote tersebut hanya bisa dilakukan oleh pendukung Putri Ariani yang berada di Amerika Serikat.

Begitu pula dengan link live streaming untuk menonton penampilan Putri Ariani besok.

Pada kedua laman yang disematkan Putri Ariani dalam unggahannya, tertulis 'this video in not available in your location'.

Artinya, masyarakat Indonesia tidak bisa menggunakan link live streaming tersebut.

Namun tak perlu kecewa, sebab akun Youtube AGT akan menampilkan rekamannya.

aplikasi American Got Talent 2023

Sebelumnya, Putri Ariani mengaku sudah melakukan berbagai persiapan.