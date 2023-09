Hasil dan Klasemen Liga 1 Usai Persebaya Menang dan PSS Imbangi PSM, Bajul Ijo ke Papan Atas

SURYA.co.id, - Berikut Hasil dan Klasemen Liga 1 2023/2024 usai Persebaya menang dan PSS Sleman imbangi PSM Makassar, Bajul Ijo merangsak ke papan atas.

Pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2023/2024 ditutup dengan empat pertandingan pada Minggu (3/9).

Empat pertandingan itu antara lain adalah Persebaya Surabaya vs Borneo FC, Persikabo vs Dewa United, PSS Sleman vs PSM Makassar dan Barito Putera vs Persis Solo.

Persebaya Surabaya berhasil mengantongi poin penuh saat menundukkan Borneo FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Dua gol yang tercipta dari kaki Bruno Moreira (22') dan Ze Valente (72').

Bek Borneo FC, Fajar Faturrahman (kiri) berduel dengan pemain Persebaya, Bruno Moriera di Stadion GBT, Minggu (3/9/2023) sore. (Surya/Habibur Rohman)

Sementara Borneo FC hanya membalas lewat gol bunuh diri Yohanes Kandaimu (45+2').

Dengan hasil ini, Persebaya merangsak ke posisi 6 klasemen sementara dengan 18 poin.

Bajul Ijo juga mencatatkan torehan 5 pertandingan tak terkalahkan di bawah karteker Uston Nawawi.

Sementara di sisi lain, Borneo FC di bawah asuhan Pieter Huistra harus mengakhiri catatan 7 pertandingan tak terkalahkan di kandang Bajul Ijo.

Meski mendapatkan kekalahan, Borneo FC masih belum tergusur dari posisi ke-3 klasemen dengan 19 poin.

Pada pertandingan lainnya, Persikabo 1973 masih belum bisa meraih kemenangan dibawah asuhan Aji Santoso.

Menjamu Dewa United di Stadion Wibawa Mukti, Laskar Padjajaran unggul terlebih dahulu lewat gol Yandi Sofyan Munawar di menit ke-52.

Namun kemenangan di depan mata itu sirna seketika saat Ahmad Nufiandani menyamakan kedudukan lewat gol cantik di menit ke-90.

Hasil imbang membuat Aji Santoso belum bisa mempersembahkan kemenangan bagi tim barunya di tiga pertandingan secara beruntun.