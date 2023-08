Prudential Syariah Luncurkan Produk Asuransi PRUAnugerah Syariah untuk Pasar Surabaya

sri handi lestari/surya.co.id

Dari kiri ke kanan : Bondan Margono, Head of Product Development Prudential Syariah, bersama Paul Setio Kartono, Chief Financial Officer Prudential Syariah, dan Lailatul Mauliyah Zubaidah, Head of Marketing, Customer and Corporate Communications Prudential Syariah, dalam acara peluncuran PRUAnugerah Syariah di Surabaya, Kamis (31/8/2023).